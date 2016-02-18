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Ekonomi

Carrefoursa'dan ayrılan Mehmet Nane, Pegasus'un başına geçti

1997’den beri Sabancı Holding bünyesinde görev yapan Mehmet Nane, Temmuz 2013’te devraldığı Carrefoursa’nın genel müdürlük koltuğunu 8 Şubat’ta bırakmıştı

18 Şubat 2016 21:09

Şubat başında Carrefoursa Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Mehmet Nane'nin yeni görevi belli oldu. Nane, Pegasus Hava Yolları'nın başına geçti.

1997’den beri Sabancı Holding bünyesinde görev yapan Mehmet Nane, Temmuz 2013’te devraldığı Carrefoursa’nın genel müdürlük koltuğunu 8 Şubat’ta bırakmıştı. Perapost.com'un haberine göre, Nane’nin ardından dümeni ise 4 yıldır şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Ziya Hakan Ergin devralmıştı.

Hürriyet yazarı Jale Özgentürk,  Mehmet Nane'nin Sabancı Holding'ten ayrılmasının maddi nedenlerle olduğu yönünde görüş olduğunu belirtmiş, "İşten ayrılırken hemen yeni teklifleri değerlendireceğini belirtmesi, beklentilerinin karşılanmamış olduğuna ilişkin bir işaret mi? Kulislerde bu konuda konuşulanlara bakılırsa Nane’nin, Sabancı’da gösterdiği performansın karşılığını maddi olarak alamadığı konusunda yaygın bir görüş var" demişti.

 

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