CarrefourSA, Yerli Malı Haftası'nı indirimlerle kutluyor

İSTANBUL, (DHA)- CARREFOURSA, Yerli Malı Haftası’nda Türkiye\'ye has birçok yerli ürünü yüzde 20’ye varan indirimli fiyatlarla müşterileriyle buluşturacak.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, her yıl 12–18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası\'nı bu yıl yerli üretime verdiği destekle reyonlarına taşıyarak müşterileriyle buluşturduğu yerli ürünlerle kutlayacak.

\"YERLİ MALINA HER HAFTA SAHİP ÇIKIYORUZ\"

CarrefourSA olarak yerli ürünlere verdikleri değere değinen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Üzerine yaşadığımız topraklardan çıkan ya da bu topraklarda üretilen her şeyin, hem ekonomiye can kattığı hem de gelecek nesillere miras bırakılması gerektiği bilinciyle hareket ediyor, yerli mallarını önemsiyoruz” dedi. Kartallıoğlu şöyle devam etti:

\"CarrefourSA olarak müşterilerimize çeşidi bol, taze ve uygun fiyatlı sebze–meyve sunabilmek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ile başlattığımız ‘Yerli tohum–Taze Mahsul’ projesini devam ettiriyor, bu iş birliğini bakliyat ve süt ürünleri ile geliştirerek müşterilerimize gıda dendiğinde akla gelen birçok ürünün yerlisini sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Taze gıdanın bir diğer kolu kırmızı ette kaynağı belli yüzde yüz yerli besi et ürünlerini reyonlarımızdan müşterilerimizle buluşturuyoruz. CarrefourSA olarak yerli mallarına her hafta reyonlarımızda yer vererek sahip olduğumuz mirası gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz.”

YERLİ ÜRÜNDE İNDİRİM RÜZGÂRI

Yerli Malı Haftası kapsamında CarrefourSA, bu yıl yerli tohumlardan üretilen yaş sebze-meyveden yüzde yüz yerli besi etlere ve Tarım Kredi Birlik üretimi yerli bakliyat ürünlerine kadar birçok yerli ürünü yüzde 20’ye varan indirimle reyonlarına taşıyor.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Yerli Malı Haftası kapsamında bilgi edinmek amacıyla ilkokul öğrencileri, CarrefourSA’nın hipermarketlerini ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldılar. Öğrenciler, hipermarketlerdeki reyonlar arasında gezerek yerli üretim ürünler hakkında uzmanlarından bilgi sahibi oldular.