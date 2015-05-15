CarrefourSA Kiler’in yüzde 85 hissesini satın alıyor

2015 yılına satın almalarla damga vuran CarrefourSA, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 85 hissesini 429 milyon 574 bin TL’ye satın alarak yeni bir yatırıma imza atıyor.

CarrefourSA, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 85 hissesini satın almak için hisse devir anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma gerekli onayların alınmasının ardından geçerli olacak.

'Büyümemize katkı sağlayan fırsatları değerlendiriyoruz'

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, CarrefourSA’ın Kiler’i devralmasını değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Mehmet T. Nane, sene başında 2015 yılını vites büyütme yılı olarak belirlediklerini ve büyüme adına satın alma hamlelerini değerlendirebileceklerini dile getirdiğini hatırlatarak; “Perakende sektörünün önemli oyuncularından Kiler’in yüzde 85 hissesinin CarrefourSA bünyesine katılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. CarrefourSA olarak önceki satın almalarımız sırasında yaptığımız açıklamalarda karşımıza çıkabilecek uygun fırsatları değerlendirebileceğimizi söylemiştik. Bundan sonra da büyümemize katkı sağlayabilecek inorganik hamleleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Kiler’in CarrefourSA bünyesine katılmasıyla birlikte bu hedefimize ve organize perakende sektöründe hak ettiğimiz konuma doğru adım adım ilerliyoruz. Satın almanın sektörümüze, CarrefourSA’ya ve Kiler’e hayırlı olmasını temenni ederim.”

2015’in üçüncü satın alması

CarrefourSA geçtiğimiz aylarda İsmar’ın Türkiye çapındaki 26 marketi ile Antalyalı 1e1 Marketleri'nin 29 marketini bünyesine katmak üzere anlaşmaya varmıştı.

2014 yılında satışlarını yüzde 20 artırarak cirosunu 3,1 milyar TL’ye, net karını da 100,5 milyon TL’ye ulaştıran CarrefourSA, 2015 yılı sonunda satışlarını yüzde 30 artırarak 4 milyar TL ciroya ulaşarak, Türkiye’nin dört bir yanında 200 yeni market yatırımı ile 2500 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.