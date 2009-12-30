CarrefourSA 100 mağaza daha açacak

T24- CarrefourSA Süpermarketler Genel Müdürü Guillaume Deruyter, ''Yeni yılda 100 yeni ekspres ve en az 4 büyük hipermarket açarak istihdam yaratmaya devam edeceğiz'' dedi.

Deruyter, CarrefourSA Ekspres'in Mezitli ilçesindeki 162'nci mağazasının açılışı ve Tarsus'taki mağazalarını ziyaret için geldiği Mersin'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CarrefourSA ve CarrefourSA Ekspres mağazalarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl 54 ekspres 4 hiper marketi hizmete açtıklarını anlatan Deruyter, toplam mağaza sayılarının yıl sonunda 192'ye ulaşacağını bildirdi.

Deruyter, şu anda Türkiye genelindeki mağazalarında 7 bin 500 kişiye iş imkanı sunduklarını belirterek, ''Yeni yılda 100 yeni ekspres ve en az 4 büyük hipermarket açarak istihdam yaratmaya devam edeceğiz'' dedi.

Her mağazanın maliyetinin yaklaşık 1 milyon lira olduğunun altını çizen Deruyter, CarrefourSA'nın kasalarından yılda 32 milyondan fazla müşterinin geçtiğini söyledi.

Sadece Mersin'de çalışan personel sayısının 400'ün üzerinde olduğunu belirten Deruyter, her mağazalarında ise bir ya da 2 engelli istihdam ettiklerini kaydetti.

"Çukurova bizim çok önemli"

Çukurova'nın CarrefourSA için büyük önem taşıdığını belirten Deruyter, ''Sabancı Ailesi için Çukurova çok önemli. Sabancı ailesi Türkiye'de çok seviliyor ama Çukurovalı Sabancı ailesini çok daha fazla seviyor. Dolayısıyla CarrefourSA da Çukurova bölgesinde çok seviliyor. Bu nedenle Adana ve Mersin illeri ve ilçelerinde yeni mağazalar açıyoruz ve açmaya devam edeceğiz'' dedi.

Yeni yıl ilk ekspres mağazasını 6 Ocakta Mersin'de açacaklarını anlatan Deruyter, şunları söyledi:

"Her mağaza yeni istihdam ve yatırım demektir. Adana'ya 12 bin metre kare kapalı alanı olan depo yaptırıyoruz. Modern bir dağıtım merkezi ve sistemli dağıtım ağı kuracağız. Önümüzdeki yılın mart ya da nisan ayında buranın açılışını yapacağız. Mağazalarımızda Çukurova'da üretilen hububat ve yaş sebze ile meyve ağırlıklı olarak satılacak. Böylece yerel üreticilerimizin de ürünlerini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu ürünlerin başında narenciye, yaş sebze ve meyveler geliyor. Ayrıca hububat ve bakliyat ürünleri, tekstil ürünleri mağazalarımızın raflarında daha geniş yer bulacak."

