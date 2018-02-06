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Ekonomi

Carrefour 273 mağaza kapatıp 2.400 kişiyi işten çıkaracak

Midi Libre gazetesi, kapanma tehlikesi bulunan 273 mağazanın yerlerinin bulunduğu 'gizli' ibaresi bulunan belgeleri de yayımladı

06 Şubat 2018 14:44

Fransız perakendecilik devi Carrefour, 2014 yılında Dia'dan devraldığı ancak beklediği randımanı bulamadığı Fransa içerisindeki 273 mağazasını alıcı çıkmadığı takdirde kapatacak. Genel merkezden de 2400 kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberine göre, Amazon karşısında güçlenmek için Çinli teknoloji devi Tencent ile ortaklığa giden ve 5 yılda 2.8 milyar euro yatırım yapacağı belirtilen Carrefour'un daha önce de tasarruf amacıyla genel merkezdeki 2400 personelin işine son vereceği açıklanmıştı.

Montpellier şehrinden yayın yapan Midi Libre gazetesi, kapanma tehlikesi bulunan 273 mağazanın yerlerinin bulunduğu 'gizli' ibaresi bulunan belgeleri de yayımladı.

Ülkenin kuzeyindeki ve Rhone adı verilen bölgenin 131 mağazayla başı çektiği listede Paris'te 18, Marsilya'da 8 ve Villeurbanne'da da 4 mağazanın kapatılacağı görülüyor.

Carrefour yetkilileri çıkan haberler sonrası gelişmeyi doğrulayarak söz konusu 273 mağazanın 2014 yılında İspanyol Dia'nın satın alımı nedeniyle kendilerine geçen 800 mağaza arasında olduğunu belirtti. 

Carrefour CEO'su Alexandre Bompard, Dia sayesinde ülkenin kuzeyi ve güneydoğusunun yanı sıra Paris'te güçlenmeyi umduklarını ancak bazı mağazalarda doğru modeli bulamadıklarını ve operasyon gelirlerinden 150 milyon euro kaybettiklerini açıkladı. 

Fransız perakendecilik devi gelecek 5 yılda grubun dijitale dönüşümü ve çoklu kanal (omni-channel) stratejisi doğrultusunda 2.8 milyar euro tutarında bir yatırım planlıyor. Bloomberg geçtiğmiz ay, Carrefour'un aynı zaman zarfındaki planları arasında büyük şehirlerde geç saatlere kadar açık olan ve ürünlerin nispeten daha yüksek fiyattan satıldığı benzinlik marketleri konseptinde 2000 mağaza açmak olduğunu da iddia etmişti.

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