Çarpışan kamyonetlerin sürücüleri yaralandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bahçeler Mahallesi Cami Sokak\'ta meydana geldi. Mehmet Ç. (41) yönetimindeki 55 JS 495 plakalı kamyonet ile Rafet G.\'nin kullandığı 34 BY 9072 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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