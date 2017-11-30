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Çarpışan iki aracın kanala düşmesini yıktıkları bariyerler engelledi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de kamyonetle çarpışan ve sulama kanalına düşme tehlikesi geçiren otomobilde sıkışan 2 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

30 Kasım 2017 17:51

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de kamyonetle çarpışan ve sulama kanalına düşme tehlikesi geçiren otomobilde sıkışan 2 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi\'nde meydana geldi. 28 yaşındaki Ali T. yönetimindeki 51 BH 350 kamyonet ile Aykut Çimendağ yönetimindeki 12 AH 945 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyonetin sulama kanalı bariyerlerine sıkıştırdığı otomobildeki 27 yaşındaki Aykut Çimendağ ve 32 yaşındaki Ilgar Çimendağ yaralandı. 4 metre derinliğinde su olmayan kanala düşmeden son anda duran otomobildeki yaralılar,  AFAD ve Niğde İtfaiyesi ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ali T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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