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Dünya

Carpatair'in ölüm kalım inişi

Romanya'nın batısında, 51 yolcu ve mürettebat taşıyan bir uçak, 2 saat havada daireler çizdikten sonra acil iniş yaptı

28 Şubat 2009 02:00

Romanya'nın batısında, 51 yolcu ve mürettebat taşıyan bir uçak, 2 saat havada daireler çizdikten sonra burun üstü acil iniş yaptı

Temeşvar Uluslararası Havaalanı Sözcüsü Carmen Stoica, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle uçağın yaklaşık 2 saat havada daireler çizdiğini, daha sonra itfaiye ekiplerinin sıktığı köpüklerin üzerine iniş yaptığını söyledi.

Stoica, uçaktaki 47 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın tümünün güvenli bir şekilde tahliye edildiğini, yolcuların tümünün durumunun iyi olduğunu kaydetti.



Rumen firması Carpatair'e ait olan ve Moldova'nın başkenti Kişinau'dan gelen uçağın, inişten önce yangın ihtimaline karşı yakıtını tükettiği belirtiliyor.

Bu arada, Romanya Ulaştırma Bakanlığı kazanın soruşturulması amacıyla olay yerine ekip gönderdi.

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