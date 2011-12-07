-Carney: Esad'ın sözleri inandırıcı değil WASHINGTON (A.A) - 07.12.2011 - Washington'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın bir ABD televizyon kanalına verdiği röportajla ilgili olarak, "Esad'ın sözlerini inandırıcı bulmadığı" bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Esad'ın röportajda, "orduya protestocuları öldürmelerine yönelik emir vermediği" yönündeki sözlerini değerlendirerek, "Bu inandırıcı değil" dedi. Carney, şunları kaydetti: "Suriye'de halka neler olduğuna tüm dünya tanıklık ediyor. Suriye'deki, Esad rejimi tarafından yürütülen acımasız şiddeti kınamak için biraraya gelen ABD ve dünya üzerindeki birçok diğer ülke, neler olduğunu ve bunlardan kimin sorumlu olduğunu çok iyi biliyor. O röportajı izleyen kimsenin Esad'ın cevaplarını inandırıcı bulduğunu düşünmüyorum.''