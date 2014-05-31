Carney, Beyaz Saray sözcülüğünden ayrılıyor

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray sözcülüğünü 3,5 yıldır yürüten Jay Carney'in bu görevi bırakma kararı aldığını söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da, günlük basın toplantısının başlamasının ardından sürpriz bir şekilde basın odasına geldi.

Carney'in görevinden ayrılma talebini kendisine geçen ay ilettiğini belirten Obama, kendisi için güzel bir haber olmasa da Carney'in bu isteğini kabul ettiğini açıkladı.

Obama, Carney'in kendisinin en yakın arkadaşlarından biri haline geldiğini, bu nedenle kendisini özleyeceğini de dile getirerek, yerine de şu anda Beyaz Saray Sözcü Yardımcılığını yürüten Josh Earnest'ın geçeceğini açıkladı.

Gazetecilerin soruları üzerine, sözcülük görevinden fiilen Haziran ortalarında ayrılmayı planladığını bildiren Carney, bundan sonrasına yönelik planları hakkında ise bilgi vermedi.

Carney, Beyaz Saray sözcülüğünü 3,5 yıl yürüttü.

Öncesinde de 2 yıl ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in ekibinde yer alan Carney'in ayrıca, yaklaşık 20 yıllık da gazetecilik geçmişi bulunuyor.