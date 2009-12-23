'Çarmıh'a 'Kefenli' Cevap

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Fener Rum Partriği Bartholomeos'un Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda "Kendimi çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum." sözüne ilişkin patrikhaneden yazılı açıklama geldi. Bartholomeos'un "Çarmıh" sözünü bir deyim olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, "Nitekim Başbakanımız da çektiği sıkıntıları zaman zaman batı dillerindeki 'çarmıhlı' deyimlerle değil de 'kefenli' deyimlerle ifade etmişlerdir." denildi.Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, Bartholomeos'un Amerikan CBS televizyonu muhabirle aylar öncesinde yaptığı röportajda, Rum cemaatinin onlarca yıl boyunca karşılaştığı sorunları ve haksızlıkları dile getirdiği kaydedildi. "Patrik hazretleri, bu röportajda Türk basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplardan farklı bir üslup ve ifade kullanmamıştır." denilen açıklamada, " 'Kendini çarmıhta hissetme' deyimi de sorunların sebep olduğu üzüntü ve sıkıntılarının ifadesinden ibarettir. Bütün dillerde bu gibi deyimler vardır ve dar söylemleriyle değil, o dilde yüklenen anlamlarıyla değerlendirilirler. Patrik hazretlerinin, kendisine bu deyim kullanılarak sorulan soruyu cevaplandırırken özel olarak Hükümetimizden gelen bir baskıyı ifade kastını taşımadığı aşikardır. Nitekim, Başbakanımız da çektiği sıkıntıları zaman zaman batı dillerindeki 'çarmıhlı' deyimlerle değil de 'kefenli' deyimlerle ifade etmişlerdir. Hükümet mensupları da, demokratik hukuk devleti olma yönündeki içten ve bütün iyi niyetli, halkımızın katıldığı ve desteklediği girişimlerini gerçekleştirmek isterlerken aynı sıkıntılara maruz kalmaktadırlar." ifadeleri yer verildi.Bartholomeos'un Hükümet'in 'Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nin başarıya ulaşması için dua ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu gayretlerin başarıya ulaşması için çekilen sıkıntıların gizlenmeyip açıklanması, demokratik bir toplum düzenine olan güvenin tezahürüdür ve bu sıkıntıların giderilmesi için de açık ve demokratik bir toplumda bunların açıklanmasından başka bir çare olmadığını bütün sağduyulu ve iyi niyetli insanlar kabul ve teslim ederler." denildi.