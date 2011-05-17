-ÇARMIHA GEREREK İNTİHAR ETMİŞ MUNGYEONG (A.A) - 17.05.2011 - Güney Kore'de, yerleşim yerlerinden uzak bir alanda çarmıha gerili bulunan 58 yaşındaki bir adamın, "muhtemelen" intihar ettiği belirtildi. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan haberde, Seul'ün 190 kilometre güneydoğusundaki Mungyeong'da, Paskalya tatilinden birkaç gün sonra bulunan Kim'in üzerinde sadece iç çamaşırının olduğu, elleri ve ayaklarının ahşap bir çarmıha çivilendiği ve dikenlerden yapılma bir taç taktığı belirtildi. Kim'in öldürülmüş olabileceğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı, DNA'sının tırnaklarında, dikenli taç üzerinde ve olay yerindeki naylondan şeritlerle bir bıçak üzerinde yer aldığı açıklandı. Polis, Kim'in yaşadığı yere yakın bir çadırda, kendi kendini çarmıha germeyle ilgili el yazısıyla yazılmış bazı notların bulunduğunu kaydetti. Bu notlara dayanarak polisin, Kim'in kendini çarmıha gerdiğine ikna olduğu da belirtildi. Güney Kore polisinin, çarmıh yapmak üzere ahşap materyal satın alan, cep telefonu aboneliğini ve banka hesabını kapatan Kim'in davasını intihar olarak kayıtlara geçireceği kaydedildi.