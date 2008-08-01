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Spor

Carmelo'ya iki maç ceza

Denver Nuggets'ın, genç yıldızı Carmelo Anthony'e 2007-2008 sezonunun ilk iki maçında oynamama cezası verdiği açıklandı.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Play-off'un ilk turunda Los Angeles Lakers'a 4-0'lık sonuçla elenerek 2007-2008 sezonunu kapatan Denver Nuggets, ABD Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alan Carmelo Anthony'e iki maç oynamama cezası verdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun 14 Nisan 2007 tarihinde alkollüyken araba kullandığı şüphesiyle göz altına alındığı hatırlatılırken, Anthony'nin suçunu itiraf ettiği ve genç basketbolcunun kulüpten basketbolseverlerden özür dilediği belirtildi.

Alkollüyken araba kullanma suçunu çok ciddiye aldıklarının altını çizen Nuggets'ın basketbol şube as başkanı Mark Warkentien, "Carmelo yasaları çiğneyerek ne kadar büyük bir hata yaptığını kabul etti. Kulüp olarak genç basketbolcumuzu ve yasaları desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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