Carmelo'dan tarihi solo

NBA'e oynanan 9 maçla devam edilirken, Denve Nuggets iyi gidişini Minnesota Timberwolves karşısında da sürdürdü.Sahasında ağırladığı rakibini ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 116-105 yenen Nuggets, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.Geceye damgasını vuran isimse Carmelo Anthony oldu. Üçüncü çeyrekte Nuggets'ın 40-22'lik serisinde 33 sayı ile yıldızlaşan Anthony, 1978'de San Antonio Spurs forması giyen George Gervin'in 33 sayılık tek çeyrek rekoruna ortak oldu. 38.50 dakika sahada kalan Carmelo, 45 sayı ile tamamladığı maçta 11 ribaunt alıp, 3 de asist yaptı.Ev sahibi ekipte çift hanelere ulaşan diğer isimler 24 sayı-6 asistle oynayan Chancey Billups ve 11 sayı-4 asistle Anthony Carter oldu.Merkez Grubu lideri Cleveland Cavaliers da, üst üste 10. galibiyetini Philadelphia 76'ers karşısında 101-93'lük skorla aldı.Üçüncü çeyrekteki 36-19'luk serisiyle maçı kopartan konuk ekip, son 19 maçta 18-1'lik bir seri yakalarken, bir maç daha kazanması durumunda 1988-89 sezonundaki rekorunu egale edecek.Son karşılaşmalarda son periyotlarda kenara gelen LeBron James, Philadelphia deplasmanında bu kez sahada kalırken, maçı 29 sayı-4 ribaunt-5 asistle tamamladı. Tecrübeli gardı Daniel Gibson'dan en az iki hafta daha yararlanamayacak olan Cleveland'da Mo Williams sezonun en iyi performansını göstererek, 27 sayı-6 ribaunt-4 asist yaptı.