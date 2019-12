Carmelo Anthony sunar!..

Denver Nuggets sahasında Portland'ı 106-90 yenerken, Carmelo Anthony 1 maçlık cezasının ardından çıktığı karşılaşmada 38 sayı kaydetti.



NBA'e oynanan 2 maçla devam edilirken, Denver sahasında Portland'ı 106-90, New Orleans da Dallas'ı 104-88 mağlup etti.



Indiana maçında antrenör Gerorge Karl ile girdiği polemik nedeniyle 1 maçla cezalandırılan ve Denver'ın Detroit'e yenildiği maçta yer alamayan Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers karşısında adeta özür diledi.



Nuggets, seyircisi önünde ilk yarısını 53-44 önde geçtiği maçta Blazers'ı 106-90'lık skorla mağlup ederken, yıldız oyuncu attığı 38 sayıyla maça damgasını vurdu.



Son 8 maçta üçüncü galibiyetini alan ev sahibi ekipte 38 dakika sahada kalan Anthony, 16/26 sha içi isabetiyle sezonun en yüksek ikinci rakamına ulaşırken, istatistiklerine 2 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ekledi.



Denver'da J.R. Smith 17 sayı-7 ribaunt-5 asist, Nene 16 sayı-6 ribaunt-5 asist, Linas Kleiza da 15 sayı-6 ribauntla katkı yaptılar.



3 maçlık galibiyet serisi son bulan Portland'da ise Brandon Roy'un 22 sayı-4 asist ve Lamarcus Aldridge'in 19 sayı-4 ribauntluk performansları sonucu değiştirmedi.



HORNETS HIZ KESMİYOR



Gecenin diğer maçında ise New Orleans Hornets, sahasında Dallas Mavericks'i farklı mağlup etti.



İlk yarısı 45-45 eşitlik le geçen maçın ikinci yarısında Chris Paul'un önderliğinde farkı açan Hornets, karşılaşmayı 104-88 kazandı.



Sezonun en iyi performansını yakalayarak üst üste 6. galibiyetini alan New Orleans'da yıldız oyun kurucu Chris Paul 27 sayı-15 asist-4 ribaunt, David West 19 sayı-10 ribaunt-3 asist, Rasual Butler 18 sayı-5 ribauntla ön plana çıktılar.



Konuk Dallas'ta ise Dirk Nowitzki'nin 27 sayı-7 ribaundu yeterli olmadı.