Carlos'un kalbi kırıldı



Real Madrid'in 2006-2007 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından kulüp başkanı Ramon Calderon futbolculara altın saat dağıtırken, Fenerbahçe'ye giden Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos'un da aralarında olduğu kulüpten ayrılan futbolculara bu saatin verilmemesi huzursuzluk yarattı.



Ramon Calderon'un 2 sezon önce şampiyonluk hediyesi olarak dağıttığı, piyasa değeri 18 bin Avro olan 18 ayar altın kaplamalı 15300OR model Audemars Piguet marka saati alamayanlar arasında olan Roberto Carlos'un saatin kendisine gönderilmemesinden dolayı gücendiğini açıkça Real Madrid'deki yakın çevresine söylediği belirtildi.



Calderon, söz konusu saati takımı şampiyon yapan teknik direktör Fabio Capello'ya dahi vermezken, Roberto Carlos gibi kulüpten ayrılan Ronaldo, Beckham, Helguera, Toni Grande ve Cassano gibi futbolcular da polemikli saati alamadı.



İspanyol basını, disiplinsiz harekette bulunup, kulüp başkanı Calderon ve futbol şube sorumlusu Pedja Mijatoviç'e hakaret ettiği gerekçesiyle Ivan Helguera'ya saatin verilmeyeceğini yazdı. Calderon ve Mijatoviç'i eleştirenler arasında Roberto Carlos da bulunurken, Brezilyalı futbolcunun ne olursa olsun Real Madrid'den saatini istediği, çok yakında Ronaldo ve Beckham'ın da Carlos'a destek çıkarak aynı talepte bulunacakları iddia edildi.



11 yıl Real Madrid'de forma giyen Roberto Carlos'un, 4 lig kupası, 3 Şampiyonlar Ligi kupası gibi büyük başarılarda önemli katkısı oldu.

