T24 LogoT24 Logo
Spor

Carlos'un kalbi kırıldı

Real Madrid'in 2006-2007 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından Calderon futbolculara dağıttığı saatten R. Carlos'a vermemiş

04 Eylül 2008 03:00


Real Madrid'in 2006-2007 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından kulüp başkanı Ramon Calderon futbolculara altın saat dağıtırken, Fenerbahçe'ye giden Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos'un da aralarında olduğu kulüpten ayrılan futbolculara bu saatin verilmemesi huzursuzluk yarattı.

Ramon Calderon'un 2 sezon önce şampiyonluk hediyesi olarak dağıttığı, piyasa değeri 18 bin Avro olan 18 ayar altın kaplamalı 15300OR model Audemars Piguet marka saati alamayanlar arasında olan Roberto Carlos'un saatin kendisine gönderilmemesinden dolayı gücendiğini açıkça Real Madrid'deki yakın çevresine söylediği belirtildi.

Calderon, söz konusu saati takımı şampiyon yapan teknik direktör Fabio Capello'ya dahi vermezken, Roberto Carlos gibi kulüpten ayrılan Ronaldo, Beckham, Helguera, Toni Grande ve Cassano gibi futbolcular da polemikli saati alamadı.

İspanyol basını, disiplinsiz harekette bulunup, kulüp başkanı Calderon ve futbol şube sorumlusu Pedja Mijatoviç'e hakaret ettiği gerekçesiyle Ivan Helguera'ya saatin verilmeyeceğini yazdı. Calderon ve Mijatoviç'i eleştirenler arasında Roberto Carlos da bulunurken, Brezilyalı futbolcunun ne olursa olsun Real Madrid'den saatini istediği, çok yakında Ronaldo ve Beckham'ın da Carlos'a destek çıkarak aynı talepte bulunacakları iddia edildi.

11 yıl Real Madrid'de forma giyen Roberto Carlos'un, 4 lig kupası, 3 Şampiyonlar Ligi kupası gibi büyük başarılarda önemli katkısı oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24