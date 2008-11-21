Carlos'tan samimi ititaf



İspanya devlet radyosu RNE'ye telefon bağlantısı ile açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Roberto Carlos, Fenerbahçe'de mutlu olsa da aklının Real Madrid'te kaldığı gösterdi.



Son haftalarda alınan kötü sonuçlardan dolayı krizde olan eski kulübü Real Madrid'te bir kez daha kulüp yönetimini eleştiren Carlos, ''Mijatoviç'e (Futbol direktörü) karşı hiç bir şeyim yok ama o olmasaydı halen Real Madrid'de oynuyor olurdum'' dedi.



Fenerbahçe ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını kaydeden Brezilyalı futbolcu, ''Ne zaman iki günlük tatilim olsa Madrid'e kaçsam da, burada çok mutluyum'' şeklinde konuştu.



İspanyol basını ise, son günlerde Real Madrid kulübünün üst yönetiminde tartışmalara yol açan, eski başkanlardan Florentino Perez'in eski futbolculardan Ronaldo ve Zidane ile Fas'ın Fez kentindeki bir organizasyonda fotoğraf çektirerek, Real Madrid'e yeniden dönebileceği şeklinde imalarda bulunmasıyla ilgili Roberto Carlos'un radyoda yaptığı yorumları ön plana çıkardı. Perez başkan olduğu sırada da Real Madrid'te olan Roberto Carlos, ''Birçok kişi Florentino'nun dönmesini arzu eder. Futbol ile yaşayan ve Madrid'i özleyen biri'' açıklamasında bulundu.



Carlos, Real Madrid'in kulüp başkanı Ramon Calderon'un Barcelona'nın kulüp başkanı Joan Laporta'yı taklit etmeye çalıştığını iddia ederken, ''Calderon, Perez'in fotoğrafından ya da diğer şeylerden endişe duymamalı. Calderon akıllı biri ve bazı şeylerin nasıl yapılacağını örnek almak için Laporta ile konuşmalı'' yorumunu yaptı.

