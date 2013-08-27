Carlos'tan Fenerbahçe'ye gözdağı

Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini belirterek, "Haftasonu Fenerbahçe'yi kendi evinde şaşırtmaya gideceğiz." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de Torku Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek ikinci haftada ligde ilk galibiyetini alan Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına moralli başladı. Teknik Direktör Roberto Carlos yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, Konyaspor maçında forma giyen oyuncular takımdan ayrı olarak düz koşu çalışması ve açma germe hareketleri yaptı. Diğer oyuncular ise kondisyon ağırlıklı çalışma sonrasında dar alanda çift kale maç çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

'Fener'i şaşırtacağız'

Antrenman sonrasında değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Roberto Carlos, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "Her büyük takıma karşı oynanan karşılaşmalar zor karşılaşmalardır. Bu karşılaşmada onlardan bir tanesi olacak. Zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Fenerbahçe'yi kendi evinde şaşırtabilmemiz için elimizde gereken herşey var. Bunun içinde çalışıyoruz. Hafta sonu Fenerbahçe'yi kendi evinde şaşırtmaya gideceğiz." dedi.

Kayserispor maçında iyi oyun sergilediklerini ama zaman zaman aceleci davrandıklarını belirterek, "Karşılaşmaya ilk başladığımız zaman biraz aceleci davrandık. Pas hataları yaptık. Sonradan toparlandık. İyi bir oyun sergiledik. Golü attıktan sonra biraz takımın mesafesini açtık. Bu yapmamamız gereken şeylerden bir tanesiydi. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor. İyi bir karşılaşma oynadık ve kazandık. Güzel olan puan sıralamasında daha yukarılara çıkmış olmamız. Her karşılaşmada elimizden gelenin daha iyisini yapıp daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız." diye konuştu.

Profesyonel lisansı en kısa zamanda alacak

Konya maçında kulübede yönetici vasfı ile bulunmasına da değinen Carlos, "Şu anda kulübede bulunduğum vasıfta bir teknik direktörün sahada sahip olduğu bütün vasıflara sahibim ama, ben profesyonel bir insan olarak bu durumdan açıkçası çok mutlu değilim. Bir rahatsızlık hissediyorum. O yüzden pro lisansı almak için gereken kursları ve gereken her şeyi tamamlayıp teknik direktör olarak sahaya döneceğim." dedi. Takıma takviye konusunda yönetimle bir görüşme yaptıklarını belirten Carlos, takımı daha kaliteli bir hale getirmek için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kadir: 'Zor maç olacak'

Sivasspor Takım Kaptanı Kadir Bekmezci, ise Fenerbahçe maçının zor ve güzel bir karşılaşma olacağını belirterek, "Ben kaptan olarak takımdan çok memnunum. Oynadığımız iki karşılaşmada çok iyi performans sergiledik. İlk maçımızı kaybettik ama ikinci karşılaşmayı kendi sahamızda kazandık. İnşallah böyle devam edip, hedeflerimize ulaşırız diye düşünüyorum. Sonuçta Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Tabi ki insan azda olsa düşünüyor. Biz kendi oyunumuza bakacağız. Rakibi düşünmeyeceğiz. Biz kendi oyunumuzu oynarsak kazanamayacağımız karşılaşma yok diye düşünüyorum. Bu hafta iyi oynayıp iyi bir sonuç ile dönmek istiyoruz." dedi.

Türk parasına imza atmadı

Öte yandan bugün yapılan çalışmayı AB'nin düzenlediği Comenius eğitim programı kapsamında Sivas'a gelen 6 ülkeden 50 dolayında öğrenci de takip etti. Aralarında Portekizli öğrencilerin de bulunduğu grup çalışma boyunca teknik direktör Roberto Carlos ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Antrenman sonrasında ise grup toplu olarak ve tek tek Carlos ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir öğrenci ise Fenerbahçe formasının sırtına imza attırdı.

Ziyarete gelen yabancı öğrencilerden biri, tedavülden kalkan eski kağıt 5 Türk Lirası banknotuna hatıra olarak Carlos'tan imza atmasını istedi. Ancak paraya imza atamayacağını belirten Carlos bu isteği geri çevirdi.