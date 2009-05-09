Carlos'a durmak yok!



Fenerbahçe'nin büyük dünya markası Roberto Carlos, yazılanların aksine hiçbir yere gitmeyeceğini belirterek “Türkiye’yi çok seviyorum seneye de buradayım” dedi.



Türkiye’ye geldiğinden bu yana bir televizyon kanalına ilk kez uzun soluklu röportaj veren Carlos, yarın 13.45’te TRT1’de yayınlanacak olan ’Limit Yok’ programı için nişanlısı Mariana ile kameraların karşısına geçti. Serhan Asker’in sorularına içtenlikle yanıt veren Brezilyalı oyuncu, futbolculuk kariyerinde attığı goller içinde en beğendiği ikisini de yine bu programda kamuoyuyla paylaştı.



ROMANTİK YÜRÜYÜŞ



Sambacı, ünlü eldiven Fabian Barthez’in koruduğu Fransa kalesine attığı golü ilk sıraya, Tenerife ağlarına sıfırdan yolladığı topu ise ikinci sıraya koydu. İstanbul Park’ta yapılan çekimler sırasında Ferrari ile pistte bir kaç defa tur atan ve yüksek hızlara ulaşan 36 yaşındaki sol bek, yanında oturan program sunucusu Serhan Asker’e de korkulu dakikalar yaşattı. Aynı asfalt zemin üzerinde nişanlısıyla bir süre de romantik yürüyüş yapan Roberto Carlos’un Türkiye’deki yaşantısı, futbol hayatında unutamadıkları, araba sevdası ve F.Bahçe’deki geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamaları şöyle:



‘BURASI RIO’YA BENZİYOR’



“Türkiye'yi çok seviyorum. F.Bahçe ile anlaşmak ve İstanbul’a gelmekle çok doğru bir karar verdiğime inanıyorum. Burada çok mutluyum. F.Bahçe’nin yeri bende çok farklı. Böyle büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum ve seneye de buradayım. Real Madrid ile F.Bahçe’yi kıyaslamak doğru olmaz. Real bir dünya markası. Orada çok önemli başarılar yaşadım.



Ancak, F.Bahçe de çok büyük bir kulüp. Ve benim için çok farklı bir konumda. Türkiye’ye gelince; çok özel bir ülke. Bugüne dek hiç yabancılık çekmedim, sıkılmadım. Türk insanı Brezilyalılar’a çok benziyor. Biz de sizin gibi sempatik, mutlu ve sıcak insanlarız. İstanbul harika bir şehir. Tıpkı Rio’ya benziyor. Hayat hiç durmuyor. İstediğim her şeyi bulabiliyorum. Futbol hayatım özel anılarla dolu.



Birbirinden anlamlı goller attım. Ama iki tanesi var ki onlar çok öne çıkıyor. İlki 1997 yılında Fransa Milli Takımı’na karşı oynadığımız maçta Barthez’e attığım gol. Diğeri ise Real Madrid’de oynarken La Liga’da Tenerife ağlarına gönderdiğim müthiş şut. Futbol dışındaki en büyük tutkum spor arabalar. Hızlı araba kullanmayı, hız yapmayı seviyorum. Açıkcası şu anda say deseniz sahip olduğum arabalarımın sayısını bilemem. Ama bir oto galerisine sahibim diyebilirim”



‘FC RC’Yİ TUTUYORUM’



Çekimlere Roberto Carlos ile birlikte katılan Mariana, ünlü Brezilyalı F1 pilotu Massa’nın kuzeni. İstanbul’da yapılacak yarışları büyük bir heyecanla beklediğini belirten Mariana, “Belki Ferrari bu sezon iyi gitmiyor olabilir ama gelenek bozulmaz ve İstanbul’da yine Massa kazanır” dedi. Mariana tuttuğu takımla ilgili soruya ise “FCRC yani Futbol Club Roberto Carlos” yanıtı verdi.

