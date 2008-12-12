T24 LogoT24 Logo
Spor

Carlos'a benzetilmek ayrıcalık

İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Brezilyalı defans oyuncusu Daniel Alves, Fenerbahçe'de oynanan Roberto Carlos'a benzetilmesinin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

12 Aralık 2008 02:00

İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Brezilyalı defans oyuncusu Daniel Alves, Fenerbahçe'de oynanan Roberto Carlos'a benzetilmesinin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Marca gazetesinde yayımlanan demecinde Alves, "Benim için, gücü ve sahadaki yoğunluğu ile Roberto Carlos'un sağ kanattaki benzeri olduğumu söylüyorlar. Bu karşılaştırma bana mutluluk veriyor. Futbolun efsanelerinen biriyle karşılaştırılmam bir ayrıcalık. Gerek futbolcu, gerekse insan olarak Roberto Carlos'a hayranım" şeklinde konuştu.

25 yaşındaki Alves, yarın Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak "klasik" maçı için ise, "Real Madrid iyi bir döneminde değil. Biz ise tersine iyi bir dönemdeyiz. Real'in eksikleri de olsa kazandıkları anda krizlerinin sona ereceğini biliyorlar. Bizim için skor önemli değil, nasıl olursa olsun kazanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24