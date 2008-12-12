Carlos'a benzetilmek ayrıcalık

İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Brezilyalı defans oyuncusu Daniel Alves, Fenerbahçe'de oynanan Roberto Carlos'a benzetilmesinin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.



Marca gazetesinde yayımlanan demecinde Alves, "Benim için, gücü ve sahadaki yoğunluğu ile Roberto Carlos'un sağ kanattaki benzeri olduğumu söylüyorlar. Bu karşılaştırma bana mutluluk veriyor. Futbolun efsanelerinen biriyle karşılaştırılmam bir ayrıcalık. Gerek futbolcu, gerekse insan olarak Roberto Carlos'a hayranım" şeklinde konuştu.



25 yaşındaki Alves, yarın Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak "klasik" maçı için ise, "Real Madrid iyi bir döneminde değil. Biz ise tersine iyi bir dönemdeyiz. Real'in eksikleri de olsa kazandıkları anda krizlerinin sona ereceğini biliyorlar. Bizim için skor önemli değil, nasıl olursa olsun kazanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.



