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Spor

Carlos Türkiye'den ayrıldı

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos Türkiye’ye veda etti. Carlos'u kalabalık bir basın ordusu uğurladı

19 Aralık 2009 02:00

T24 - Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos Türkiye’ye veda etti. Brezilya’nın Corinthians kulübüyle iki yıllık anlaşma imzalayan Carlos sabah erken saatlerde Brezilya’ya giderken ünlü futbolcuyu kalabalık bir basın ordusu uğurladı.


İspanyol İberia Hava Yollarına ait İBE 3763 sefer sayılı uçak ile 06:55’te Madrid aktarmalı ülkesi Brezilya’ya uçan Roberto Carlos Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada Türkiye ve Fenerbahçe’yi unutmayacağını söyledi. Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos, “Bugün iki duyguyu bir anda yaşıyorum. Fenerbahçe’den ayrıldığıma üzülürken, ülkemde futbol hayatıma devam edeceğim içinde mutluyum. Benim için yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra burada olmayacağım” dedi.


Bu arada tercüman Samet Güzel, Carlos’u kafasından öperek uğurlarken hayranları havalimanında beraber fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.Carlos hayranlarının isteklerini kırmayarak hepsiyle fotoğraf çektirirken bir Galatasaraylı taraftarın “En büyük Cim bom bom’demesine de esprili bir şekilde “No problem” diyerek güldürdü.



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