Carlos transfer mi oluyor?

İngiliz basını, Notts County'nun başına geçen Sven Goran Eriksson'un Roberto Carlos'un transferini kısa sürede bitireceğini iddia etti.

News of the World gazetesine göre Fenerbahçeli Roberto Carlos çok yakın bir zamanda İngiltere dördüncü lig takımlarından Notts County'e transfer olabilir.

Notts County'nin futbol direktörlüğüne getirilen Sven Goran Eriksson'un geçtiğimiz ay Arsenal'in eski yıldızı Sol Campbell'ı takıma kazandırdığı, ikinci büyük transferinin ise Roberto Carlos olacağı iddia edildi.

İsmini açıklamadığı kulübün içinden bir kaynağın açıklamalarına yer veren gazete, Roberto Carlos'un Notts County'nin transfer listesinde ilk sırada yer aldığını ve görüşmelerin başladığını ileri sürüyor.

36 yaşındaki Brezilyalı yıldızın istediği paranın çok olduğu ancak bunun bir sorun oluşturmayacağı belirtilen haberde, Notts County'nin listesinde başka ünlü futbolcular da olduğu ifade edildi.

İngiltere'nin en eski futbol kulübü olan Notts ancak 1992 yılından bu yana alt liglerde mücadele eden Notts County geçtiğimiz aylarda bir Ortadoğu şirketi tarafından satın alınmıştı