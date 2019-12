Carlos: Taraftarımızı üzdük

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Roberto Carlos, camialarını ve taraftarlarını ne kadar üzdüklerini bildiklerini, gelecek haftalarda kayıplarını telafi edeceklerini söyledi.



Fenerbahçe kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Roberto Carlos, ikinci yarıda kaybettikleri puanların eksikliğini hissettikleri belirtti.



Camiayı üzdüklerinin farkında olduklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, ''Camiamızı çok mutsuz ettiğimizi, taraftarımızı sinirlendirdiğimizi biliyoruz. Ben önce kendi adıma, sonra da takımım adına bu sene onlara yaşattığımız üzüntüler nedeniyle özür dilemek istiyorum. Çünkü bu bizim, yani futbolcuların hatasıdır'' dedi.



Roberto Carlos, hatalarını telafi edecek zamanları olduğuna inandıklarını belirterek, ''Biz bunu düzeltecek zamanımız olduğunu görüyoruz. Önümüzde 9 maçımız kaldı. Eskişehirspor'a karşı evimizde oynayacağımız maçın ardından Galatasaray ile karşılaşacağız, daha sonra da bir çok maçımız olacak. Artık bizim için güzel maçlar geliyor diyebiliriz. Kaybettiğimiz puanları kendi aramızda değerlendireceğiz. Biz bu 5-6 hafta boyunca her maçımızı alırsak, bence her şey eşitlenecek. Kazanmak zorunda olduğumuz maçlar geliyor. İnanıyorum ki sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız'' diye konuştu.



Yaşadıkları puan kayıplarının konsantrasyon eksikliğinden değil, saha içinde iletişim eksikliği ve kopukluktan kaynaklandığını kaydeden Brezilyalı oyuncu, ''Biraz daha kendimizi işimize verirsek, bu zor ve affı olmayan dönemden de çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü bunu hak eden bir camiamız ve takımımız var'' dedi.



Roberto Carlos, yaşanılan sıkıntılı dönemde takımın bu zor günlerini atlatabilmesi için deneyimli oyunculara daha fazla görev düştüğünü aktarırken, kendisinin de elinden geleni yapacağını söyledi.



Futbolcu kişiliğinin böyle dönemlerde önem kazandığına değinen Roberto Carlos, ''Zor dönemlerden geçebilirsiniz. Bunun için takımdaki tecrübeli oyuncular, başta kişiliklerini takıma yansıtmalı, genç oyunculara örnek olmalılar. Hocalar da takımın önünde her zaman liderdirler. Teknik heyet ve oyuncular ellerini taşın altına sokmalılar. Bizim takımımız, hoca ve oyuncuları bakımından bunu yapacak kapasiteye sahip bir ekip. Bunu şans olarak görüyorum. Önümüzde Türkiye Kupası'nı ve Turkcell Süper Lig'i kazanma şansı var. Bir tanesine çok yakınız. Diğerini de eğer önümüzdeki maçları kazanırsak alabiliriz. Ben kendi adıma söyleyebilirim ki, bu kupaları, bu şampiyonluğu kazanmak için en önde mücadele eden insanlardan biri olacağım. Liderlik etmesi gereken bir insanım, çünkü ben kaybetmeyi sevmiyorum, kazanmak istiyorum'' dedi.