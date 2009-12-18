Carlos tamam Fenerbahçe devam: 1-0

T24

Roberto Carlos: Çağırırlırsa, seve seve gelirim

FENERBAHÇE: 1 - SHERIFF: 0

Aydın'ın Ntvmsnbc'de yayınlanan yazısı:Roberto Carlos 2.5 yılı devirdi Türkiye'de. Belki o yüzünden fışkıran enerjiyi sahaya değil dışına daha çok yansıttı ama unutulmayacağı kesin. Türkiye'ye gelmiş en kariyerli yabancıydı. Ama burada şampiyonluk göremedi. İyisiyle, kötüsüyle, gece yaşamıyla, sempatik tavırlarıyla, ofis boy rolünde oynadığı reklam filmiyle hep ortalıktaydı. Daum ise Sheriff maçında onu kenarda oturtmayı uygun bulmuştu. 1 aydır seyircisiz oynayan Fenerbahçe'nin taraftarı bu yüzden biraz buruktu maç öncesinde.Volkan Babacan, kaleyi devralmış, Uğur Boral nihayet ilk 11'de kendisine yer bulabilmişti. Hani 2 sezon önce Sevilla maçlarında ortalığı darmaduman eden Uğur var ya işte o. Deniz'i neredeyse unutmuştuk. O da sahadaydı.Rakibin maçı kazanıp kulağını Bükreş'e vermesi gerekiyordu. Ama Fenerbahçe, maça buna izin vermeyecekmiş gibi başladı. 13'te Deniz'in yakın mesafeden vuruşu kale önünde savunmadan döndü. 15'te Özer sağdan geldi. Pasını Güiza geriye çıkardı. Semih kaç zamandır hasret kalınan klas paslarından birini soldan gelen Uğur'a aktardı. O da ağları şık bir vuruşla buldu: 1-0. 23'te Semih'in pasında Deniz sağdan ceza alanına girdi. Savunma onu yıpratınca pozisyon kaçtı.İkinci yarıya Özer'in yerinde Topuz vardı. 49'da Uğur'un pası Güiza'yı buldu. Bir güzel çalım ve yaydan şut. Olmadı. Kalecinin üzerine giden bir vuruş. Günün aç adamı Semih 53'te ceza alanı dışından vurdu. Kaleci köşeden kornere çeldi. 74'te Andre Santos, Roberto Carlos'a özenip 35 metreden frikiği kaleye yolladı. Az farkla dışarı çıktı top. Roberto Carlos'un son birkaç dakikada oynaması ise ilginç bir düşünceydi. Belli ki Daum artık takımda olmayacak bir futbolcuya bir jübile maçındaki oynama süresinin daha azını vermeyi tercih etmişti.Fenerbahçe saman alevi gibi parladığı dakikalarda göz doldurdu. Ama o kadar. Belki de sarı-lacivertliler adına en büyük mutluluk Uğur'du. Daum'la birbirlerine sevdalı olmadıklarını biliyoruz. Ama Roberto Carlos da gitmişken bir delifişeğe ne kadar ihtiyaç olduğunu gördük. UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam ediyor Fenerbahçe. Bu futbolla iş kolay değil ama ara transferde neler olacağını bilmek mümkün değil.Fenerbahçe Şükrü SaracoğluZsolt Szabo, Robert Kispal, Zsolt Varga (Macaristan)Volkan Babacan, Bekir, Bilica, Lugano, Dos Santos, Özer (Dk. 46 Mehmet Topuz), Selçuk, Deniz, Uğur (Dk. 86 Ali), Semih (Dk. 89 Roberto Carlos), GüizaNamaşco, Mamah, Tarkhnishvili, Da Costa, Brankovic, Balima, Arbanaş, Rouamba, Corneencov (Dk. 66 Erokhin), Volkov (Dk. 56 Rodriguez), França (Dk. 68 Kuchuk)Dk. 15 Uğur (Fenerbahçe)Sarı Kartlar: Dk. 42 França, Dk. 72 Tarkhnishvili, Dk. 90 Rouamba (Sheriff)