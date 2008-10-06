Carlos: Sorumluluk bizim



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos, aldıkları kötü sonuçların taraftarın sabrını taşırdığının farkında olduklarını ve sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söyledi.





Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Roberto Carlos, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada, iyi oynamayamadıklarını, ancak taraftara hak ettikleri güzel futbolu ilerleyen dönemde göstereceklerini dile getirdi.



Takımın geçen sezonki havayı bulması gerektiğinin altını çizen Brezilyalı oyuncu, ''Düzgün oynayamadığımızın farkındayız. Geçen yılki havayı tekrar bulmamız gerekiyor. Kaliteli bir ekibiz ve bu havayı bulunca başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Taraftarların sabrının zorlandığını hissediyoruz. Sorumluluk bizimdir'' diye konuştu.



Kayserispor karşısında aldıkları 4-1'lik mağlubiyet nedeniyle takımı adına taraftarlardan özür dileyen Roberto Carlos, ''Takımım adına özür diliyorum. Bu sorumluluk bizim. Nasıl böyle kötü neticeler yaşattıysak, onlara hak ettikleri günleri de göstereceğiz. Bunu bilsinler'' dedi.



Takımın mevcut kadrosuna inancının çok fazla olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, ''Ben Real Madrid'de bundan daha kötü durumlarla karşılaştım. Başımızı dik tutacağız'' şeklinde konuştu.



Tribünlerde Zico ve Aurelio tezahüratları ile ilgili bir soru üzerine Fenerbahçeli futbolcu, ''Taraftarın tepkisi normaldir. Ancak bu insanlar şu an bizim aramızda değil. Biz kendi içimizde kenetlenmeliyiz'' diye yanıt verdi.



Bu arada maçın ilk yarısında sakatlanan Gökhan Gönül ile Emre Belözoğlu'nun MR çektirmek üzere hastaneye gittikleri bildirildi.



Teknik direktör Luis Aragones'in isteği üzerine takım, kimse ayrılmadan karşılaşma sonrası tam kadro Samandıra Tesisleri'ne gitti.



Fenerbahçe karşısında 3 gol kaydeden Kayserisporlu futbolcu Aghahowa ise teknik direktör Tolunay Kafkas ile genel menajer Süleyman Hurma'nın kendisine güvendiklerini ve bunu sürekli beyan ettiklerini belirterek, ''Galibiyetten ve attığım gollerden dolayı çok mutluyum'' dedi.

