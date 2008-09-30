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Ekonomi

Carlos Slim'den kriz uyarısı

Dünyanın en zengin üçüncü adamı Carlos Slim, mevcut uluslararası mali krizin, 1929'daki buhrandan bu yana en büyük kriz olduğunu söyledi

30 Eylül 2008 03:00

Dünyanın en zengin üçüncü adamı Meksikalı Carlos Slim, mevcut uluslararası mali krizin, 1929'daki ekonomik buhrandan bu yana en büyük kriz olduğunu söyledi.

Amerikalı Bill Gates ve Warren Buffet'ın ardından dünyanın üçüncü en zengin adamı olarak kabul edilen Carlos Slim, Mexico'da düzenlenen bir basın konferansında yaptığı açıklamada, bugünkü önlemler krizin etkilerini azaltmaya yetmezse, piyasalardaki paniğin engellenemeyeceği uyarısında bulundu.

Telekomünikasyon başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren dev şirketlere sahip Slim, "Daha önce görmediğim bir mali kriz yaşıyoruz. Bunun etkilerini azaltmak için önlemler mevcut, ama piyasalarda neden olduğu paniği azaltmak için değil. Bu krizle, gerçek ekonomide etkileri mümkün olduğunca az olması için deneyimlerimiz ve bildiklerimizle mücadele edebilmemizi dilemek gerekir" diye konuştu.

Meksikalı iş adamı, bu açıklamalarını, 2006 Nobel Barış Ödülü sahibi "yoksulların bankacısı" Muhammed Yunus'un mikro kredi kuruluşu Grameen Trust ile, Meksika'da düşük faizli finansman sağlaması için 5 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı sırada yaptı.

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