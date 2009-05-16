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Spor

Carlos parasız kalmamış!

Roberto Carlos, kulübünden 5 aydır parasını alamadığı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

16 Mayıs 2009 03:00


Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, kulübünden 5 aydır parasını alamadığı için FIFA'ya başvurduğu yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan haber şöyle:

"Bazı gazetelerde yayınlanan haberlerde Brezilyalı oyuncumuz Roberto Carlos'un kulübümüzden 5 aydır parasını alamadığı ve bu gerekçeyle de FIFA'ya başvurduğunu yazmaktadır.

Brezilya'nın O Globo Gazetesi'ne dayandırılarak yayınlanan haberden sonra sabah yapılan antrenman öncesi resmi sitemize konuşan Roberto Carlos: "Türkiye'de ödemeler konusunda sıkıntı yaşadığım haberleri gerçekleri yansıtmıyor. Özel hayatımda nişanlımla evlilik yolunda Türkiye 'de aksine çok güzel günler geçiriyorum. Ama futbol için şanssız bir sezon geçirdik. Bu sezon bir çok şey kötü gitti. Ama kulübümden ödeme alamadığım için FIFA'ya gittiğim haberleri bu kötü gidişin parçası olarak yalan haber olmaktan öteye gitmiyor. Antalya maçı sonrası bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapmak istiyorum. Ama şimdiki düşüncem Pazar günü oynayacağımız maç" dedi."

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