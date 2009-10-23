Carlos: Önemli bir galibiyet aldık

UEFA Avrupa Ligi H Grubu maçında deplasmanda Romanya'nın Steaua Bükreş takımını 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sahaya kaptan olarak çıkan Brezilyalı Roberto Carlos, Avrupa'daki gelecekleri açısıdan önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Steaua Bükreş takımı karşısında aldığı galibiyetin ardından Brezilyalı yıldız oyuncu Roberto Carlos açıklamalarda bulundu.
Roberto Carlos, "Avrupa Ligi'ndeki geleceğimiz ve takımın motivasyonu açısından önemli bir galibiyet aldık. İstekli ve hırslı bir şekilde mücadele ettik. Bunun sonucunda da kazanan taraf olduk" diye konuştu.
"Umarım böyle devam eder" diyen Carsol, "Maçtaki pozisyonlara bakıldığında biz rakipten daha çok gol fırsatı elde ettik. Onların yarattıkları fırsatların çoğu da bizim bireysel hatalarımızdan oluşan pozisyonlardı. Hata her maçta olur 90 dakika boyunca oyunu kendi elinizde tutmak zor olabilir. Ama sonuçta biz kazanmasını bildik" dedi.