Carlos kararını verdi!

Geçtiğimiz günlerde "Fenerbahçe'deki durumum Aralık'ta belli olur" diyen Roberto Carlos, İspanya basınına "Kararımı verdim; Fenerbahçe'den ayrılıyorum" şeklinde demeç verdi.



Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Roberto Carlos, ''Karar verdim, aralık ayında Fenerbahçe'den ayrılıyorum'' dedi.



''Kişisel bir meselesini halletmek ve eşi Mariana'yı gezdirmek'' için birkaç gündür Madrid'de bulunan Roberto Carlos, İspanya'nın ''AS'' adlı spor gazetesinde yayımlanan röportajında, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.



Brezilya'daki bazı takımlardan teklifler aldığını, ancak yeni olasılıklar da bulunduğunu anlatan Roberto Carlos, ''36 yaşındayım ve futbolda 2 yılım daha var. Bundan dolayı Brezilya'ya dönüp orada bir takımda oynamak hoşuma gider. Evimi, ailemi, ülkemi özledim'' diye konuştu.



nlü defans oyuncusu, 1996-2007 yılları arasında forma giydiği Real Madrid'de çok güzel anılarının olduğunu belirterek, ''Real Madrid'de Ocak ayından haziran ayına kadar bedava oynarım. Gerçekten, bu hoşuma gider. Real Madrid'e dönmek benim için çok önemli. Ben dönmeye hazırım'' dedi.



Carlos, Real Madrid'de sadece futbolcu olarak değil, kulüp bünyesinde miniklere veya gençlere futbol öğretmek amacıyla da çalışabileceğini vurguladı.



Real Madrid yorumu



Bu arada, La Liga'da Sevilla'ya deplasmanda 2-1 yenildikten sonra Real Madrid ve teknik direktör Pellegrini'nin eleştirilere maruz kalmasını ''normal'' olarak yorumlayan Carlos, ''Madrid'de futbolcu ve teknik adamlar hep eleştirilir, bu hiç değişmez. Pellegrini, futboldan anladığını İspanya'da gösterdi, saygı göstermek lazım. Yeni bir takıma sahip. Yapılması gereken, her şeye yeniden başlamak. Madrid, bu yılın en önemli kupası olan, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kazanmak için yeterli kaliteye sahip. Sakin olmak, iyi oynayıp gol atmak gerekiyor'' değerlendirmesini yaptı.



Carlos, Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Kaka için ''Hiç şüphem yok, dünyanın en iyi futbolcusu'' şeklinde görüş bildirirken, kaleci Iker Casillas hakkında da, ''Çok iyi bir dönem geçiriyor. Onun için çok mutluyum, çünkü arkadaşım. Umarım onun için her şey yolunda olmaya devam eder'' dedi.