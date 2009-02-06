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Spor

Carlos kalmak istiyor

Roberto Carlos, Türkiye'de uzun yıllar kalıp, Fenerbahçe ve Türk futboluna katkıda bulunmak istediğini söyledi.

06 Şubat 2009 02:00


Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos, Türkiye'de uzun yıllar kalıp, Fenerbahçe ve Türk futboluna katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, dün yapılan Bursaspor maçından sonra takım, Topçular'dan arabalı vapurla Eskihisar'a geçerken, kaptanın daveti üzerine teknik direktör Luis Aragones ve yıldız futbolcu Roberto Carlos'un kaptan köşküne gittiği bildirildi.

Aragones ve Roberto Carlos'un, vapurun kaptan köşkünde bulunan aletleri inceleyip, denizcilik hakkında bilgiler aldığı, bu sırada Brezilyalı futbolcunun vapurun dümenine geçerek bir süre kaptanlık yaptığı kaydedildi.

Bu sırada samimi ve esprili açıklamalar yapan Roberto Carlos'un, ''Aslında geminin dümenine takımımızın kaptanının geçmesi gerekir ama ben de gönüllerin kaptanıyım. Türkiye'de uzun yıllar kalmak, Fenerbahçe ve Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum. Bu yılın Haziran ayında evlenmeyi düşünüyorum. Çocuğumuzun Türkiye'de doğmasını istiyoruz. Çünkü biz Türkiye'yi, İstanbul'u çok seviyoruz'' dediği belirtildi.

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