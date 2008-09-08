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Spor

Carlos için kariyer değil, insanlık önemli

Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden biri olarak kabul edilen 'Golden Foot'u alan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, "Önemli olan kariyer değil, insanlıkt

08 Eylül 2008 03:00


Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden biri olarak kabul edilen 'Golden Foot'u alan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, "Önemli olan kariyer değil, insanlıktır." diye konuştu. 

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, "Önemli olan kariyer değil, insanlıktır." diye konuştu.

FB TV'ye açıklamada bulunan ünlü futbolcu, ödülü sadece başarılarıyla değil, saha dışındaki tavırlarıyla da hak ettiğini söyledi. Bu arada, F.Bahçe, Süper Lig'in 3. haftası Hacettepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.

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