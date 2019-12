Carlos haber bekliyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, sarı-lacivertli ekiple olan sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon için kulübün kendisiyle görüşmesini beklediğini açıkladı.





Samandıra'daki tesislerde antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Roberto Carlos, medyada sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı yönündeki haberlerle ilgili olarak, "Fenerbahçe'de oynuyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Şu anda kontratım konusunda bir gelişme yok. 2 artı 1 yıl için imza atmıştım. 2. yılımı dolduruyorum. Opsiyon için kulübümüzün benimle yapacağı görüşmeyi bekliyorum. Herhangi bir gelişme yok. Olduğunda kulübümüz tarafından bildirilecektir. Opsiyon için sadece kulübümün beni çağırmasını ve 'seninle 1 yıl daha devam ediyoruz' demesini bekleyeceğiz" diye konuştu.



"Kariyerimi Fenerbahçe'de bitirebilirim"-



Roberto Carlos, kariyerini Fenerbahçe'de bitirebileceğini söyledi.



Sarı-lacivertli ekibin kendisi için son durak olup olmadığı sorulan Brezilyalı yıldız, "Fenerbahçe ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme yaptım. Sözleşmenin sonuna geldiğimizde daha net bir şekilde önümü görebilirim. Fenerbahçe'de geçireceğim muhtemel 3 sene sonunda kariyerimi bitirebilirim. Böyle bir olasılık var. Önce bir zaman geçsin" diye konuştu.



"Büyük takımsak çıkıp her türlü takımı yenmek zorundayız"-



Geçen sezona göre Fenerbahçe'de eksik yönlerin hangileri olduğu sorusuna ise Roberto Carlos şu yanıtı verdi:



"Geçen yıl oluşan bir durum vardı. Şampiyonlukta iddiası olmayan takımlar bizden puan alıyorlardı. Bu bakımdan da tekrar böyle durumla karşı karşıya kaldık ligin başında. Her zaman bize karşı daha fazla motivasyonla sahaya çıkıyorlar. Gaziantepspor bizi yendi, Beşiktaş'a yenildi. Bize karşı daha istekli ve motivasyonla oynuyorlar. Fakat bu bizim için bahane olmamalı. Büyük bir takımsak çıkıp her türlü ekibi yenmek zorundayız. Geçen yılki hataları tekrarlamamalıyız."



"Dinamo Kiev maçı çok önemli"







Roberto Carlos, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile yapacakları maçın çok önemli olduğunu ifade etti. Takımı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını kaydeden Fenerbahçeli futbolcu, önce Sivasspor engelini aşmak zorunda olduklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. 4 haftada gördüğüm kadarıyla, geçen yıl başarılı bir Sivasspor vardı. Bu yıl üzerine daha fazla katan ve iyi oynayan bir Sivasspor var. Her şeyden önce bu takımı tebrik etmeli ve saygı göstermeliyiz. Dinamo Kiev maçı benim, takımım ve camiam açısından çok önemli bir maç. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya alışkın bir oyuncuyum. Takımıma elimden gelen katkının en iyisini yapmaya çalışacağım."



"Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefimiz final olmalı"



Brezilyalı futbolcu, bir soru üzerine de bu sezonki kadrolarının Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak güce sahip olduğunu söyledi.



Fenerbahçe'nin gerek kadro, gerek yönetimsel gerekse başarı hedefi açısından bu güce sahip olduğunu vurgulayan Roberto Carlos, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Elbette Fenerbahçe'nin gücü var. Fakat şöyle bir ayrıntıya dönmek istiyorum. Geçen sene çok başarılıydık, fakat sezon sonuna baktığımızda elimizde bir şey yoktu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldık, Türkiye Kupası ve ligde başarı elde edemedik. Bu yıl elbette ki Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefimiz final olmalı. Bunun yanında da Türkiye Kupası var ki, kulübümüz açısından senelerce kazanılmayan bir kupa. Onun haricinde Turkcell Süper Lig var ve önemi tartışılmaz. Önemli olan kupaları almaktır. Başaracak gücümüz var."





"Eleştiriler benim için sinyaldir, uyarıdır"



Bu sezon, geçen sezona göre performansı nedeniyle daha çok eleştirildiği ifade edilerek yöneltilen soruya Roberto Carlos, "Eleştiriler benim için bir sinyaldir, uyarıdır. Gereği tarafımdan yapılacaktır" dedi.



Brezilyalı futbolcu şunları söyledi:



"Ben küçüklüğümden beri, ismimi yaptığımdan beri hep gözde olan ve eleştirilen bir futbolcuyum. Beni eleştiren herkese teşekkür ediyorum. Bu benim için bir sinyaldir, uyarıdır. Demek ki, bazı şeyleri yanlış yapıyorum ve daha güzel şeyler yapmam gerekiyor. Eleştiriler adına çok teşekkür ediyorum. Gereği benim tarafımdan yapılacaktır. Daha fazla çalışmam lazım daha iyi oynamam lazım. Bunları anladım, merak etmeyin."



Bu arada Roberto Carlos, vefat eden gazeteci Kazım Kanat'ın ailesi, yakınları ve meslektaşlarına baş sağlığı diledi.