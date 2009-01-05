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Spor

Carlos dert oldu!

Fenerbahçe’de masaya oturan bütün oyuncuların Roberto Carlos’un şartlarını örnek göstermesi sıkıntı yarattı.

05 Ocak 2009 02:00


Fenerbahçe’de iç transfer görüşmeleri start alırken, masaya oturan bütün oyuncuların Roberto Carlos’un şartlarını örnek göstermesi sıkıntı yarattı.

Sözleşmesi sona eren futbolcuların garanti para ve euro üzerinden pazarlığa oturduğu bildirildi. Sarı - lacivertli oyuncuların yılda 4 milyon euro kazanan Roberto Carlos’un ücretine çıkmaları, bu kez iç transferi erkenden bitirip sezon sonuna rahat girmeyi hedefleyen Fenerbahçe Yönetimi’ni zora soktu.

Kulübün içinde bulunduğu borç yükünü artırmamak ve global ekonomik kriz nedeniyle oyuncularına geçmiş yıllara oranla daha mantıklı ücretler vermek için kolları sıvayan yönetimin tam tersi taleplerle karşılaşması planları alt üst etti.

Volkan, Selçuk, Deivid, Lugano, Alex ve Carlos ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe, yüksek maliyet nedeniyle sorun yaşarken, oyunculara eski rakamların ödenmesinin olanaksız olduğu bildirildi.

Futbolcuların bir çoğu Carlos’un aldığı yıllık ücreti baz gösterirken, Fenerbahçe Yönetimi garanti para yerine maç başına ücret ödemeyi ve Türk Lirası üzerinden pazarlık yapmayı amaçlıyor.

Yabancı oyuncuların garanti ücret istemesi olumlu karşılık bulurken, Türk oyunculara bir miktarı garanti olmak koşulu ile maç başına ücretler öneriliyor.

Özellikle Türk oyuncular ile anlaşmazlık yaşanırken, yabancı futbolcuların ücretlerinde de yüzde 30’luk bir azaltmaya gidileceği, böylece dengenin sağlanmaya çalışılacağı bildirildi.

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