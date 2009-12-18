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Spor

Carlos: Çağırırlırsa seve seve gelirim

F.Bahçe ile Carlos dün resmen vedalaştı.

18 Aralık 2009 02:00

F.Bahçe ile Carlos dün resmen vedalaştı. Yönetimin, "Onu kulübümüzde farklı görevlerde görmek istiyoruz" mesajına Carlos, "Çağırırlarsa, seve seve dönerim" cevabını verdi.

Fenerbahçe'deki son karşılaşmasına Sheriff karşısında çıkan Roberto Carlos, karşılaşma sonrasında duygu dolu açıklamalar yaptı. Dün gece sarı-lacivertli formayı sadece 4 dakika giyen Brezilyalı futbolcu, maç sonunda takım arkadaşlarınca omuzlara alındı, soyunma odası koridorlarında giderken başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerce tebrik edildi. Sarı-lacivertli kulüp de dün yaptığı açıklama ile Carlos'un ayrılığını resmileştirirken, "Yolun açık olsun Fenerli Carlos Usta. Fenerbahçe için yaptıkların ve yapacakların için teşekkür ediyoruz. Değerli oyuncumuzu gelecekte kulübümüzün bünyesinde farklı görevlerde görmeyi temenni ediyoruz" mesajını verdi.

Ayrılıklar hüzünlü olur

Pazar günü Türkiye'den ayrılacağını açıklayan Brezilyalı yıldız, maç sonrası yaptığı konuşmada, "Ayrılıklar her zaman sıkıntılı ve duygulu olur. Ben ayrılırken Fenerbahçe taraftarıyla bütünleştiğim için, burada güzel günler geçirdiğim için mutluluğumu yanımda götürüyorum. Tam 16 yıldır Avrupa'da oynuyorum ve artık ülkeme dönme zamanı gelmişti. Çünkü hamile eşim, ailem orada. Sadece bu kararımı üç ay erkene aldım. Benim buraya gelişim bundan sonrası için Fenerbahçe'nin kapılarını yıldız oyunculara sonuna kadar açmıştır diye düşünüyorum. Ben de tecrübemi Fenerbahçe'ye aktardığımı ve takım arkadaşlarıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. Ben gidiyorum ama yerimde oynayabilecek Santos, Vederson ve Uğur var. Kariyerim bittiğinde Real Madrid'de de olabilirim. Fenerbahçe çağırırsa da seve seve gelirim. Türk futbolunun her zaman takipçisi olacağım. Her şey için teşekkür ediyorum" dedi.

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