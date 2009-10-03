Carlos ayrılırsa servet tepecek!

Dünya futbolunda en çok para kazanan Brezilyalı futbolcular listesinde 7. sırada bulunan Roberto Carlos, Fenerbahçe’den ayrılma kararı ile bir serveti de elinin tersiyle itecek. Sarı-lacivertli takım ile yıllık 4.5 milyon euro karşılığında sözleşme imzalayan ünlü futbolcu, Türkiye'de en çok kazanan yabancı oyuncu unvanına sahip. Sezon ortasında kaptan Alex de Souza ile birlikte medyanın huzuruna çıkan ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme yenileyen Roberto Carlos, devre arasında gitmeyi kafasına yerleştirdi.



9 yıl formasını giydiği Real Madrid'den büyük bir yankı uyandırarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve Sarı-lacivertli takımda üçüncü sezonunu yaşayan Roberto Carlos, ülkesine dönmesi durumunda Türkiye’de elde ettiği paranın daha altında kazanacak.



Roberto Carlos, Fenerbahçe'ye geldiği yıl ve geçen yıl 5.2 milyon Euro almıştı ve bu sezon aldığı 4.5 milyon dolar da eklenince Brezilyalı yıldız Türkiye'de reklam ve sponsorluk gelirleri hariç 3 yılda yaklaşık 14.9 milyon Euro kazandı.



36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Türkiye’de kazandığı bu ücretle, Milan'dan Real Madrid'e 64 milyon euro karşılığında geçen Kaka'nın kazandığı 9 milyon Euro ile en tepesinde yer aldığı yılda en çok kazanan Brezilyalı futbolcular listesinde ilk 7'ye girmeyi başardı.



En çok kazanan Brezilyalılar listesinde Kaka'yı Manchester City'in ünlü yıldızı Robinho ile Juventuslu Diego 7 milyon euro ile izliyor.



Karı 4.5 milyon Euro



Roberto Carlos'un sık sık ayrılmayı gündeme getirmesinin ardından Fenerbahçe'de yeni bir tartışma başladı.



Son iki lig maçında kulübede oturan ünlü yıldızın misyonunu tamamladığını ileri süren futbolseverler, ilk iki sezonunda kulübün marka değerini artıran Roberto Carlos'un ayrıca forma ve kombine satışlarında rekor seviyeye ulaşılmasına neden olduğunu dile getiriyor.



Bir başka açıdan bakıldığında Roberto Carlos'lu Fenerbahçe lig ve kupada hüsrana uğradı. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi çeyrek finali oynadı. Süper Kupa'yı da iki kez müzesine götürdü.



Fenerbahçe'ye 3 sezonda yaklaşık 15 milyon euroya malolan Roberto Carlos'un kulübede oturup 4.5 milyon euro alması da kulüp adına büyük kayıp olacak.



Bu yüzden Roberto Carlos'un gitmesi, dünyadaki tanıtımı adına belli ölçüde bir kayıp olsa da Fenerbahçe'nin de işine gelecek ve sarı lacivertli kulüp onun yerine yeni yıldızlar veya daha ucuz maliyetli alternatifler getirebilecek.



Roberto Carlos, F.Bahçe Saniyede 65 Cent



Yılda: 4.5 milyon Euro

Ayda: 375 bin Euro

Günde: 18 bin 750 Euro

Saatte: 2343 Euro

Dakikada 39 Euro



Elano Blumer, G.Saray Saniyede 42 Cent



Yılda: 3 milyon Euro

Ayda: 250 bin Euro

Günde: 12 bin 500 Euro

Saatte: 1562 Euro

Dakikada: 26 Euro



Kaka Leite, Real Madrid Saniyede 1 Euro 30 Cent



Yılda: 9 milyon Euro

Ayda: 750 bin Euro

Günde: 37 bin 500 Euro

Saatte: 4687 Euro

Dakikada: 78 Euro