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Spor

Carlos antrenmana çıktı!

25 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda Salı gecesi Portekiz'in FC Porto takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Luis Aragones yönetiminde, Samandıra Tesisleri'nde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Roberto Carlos, bugünkü idmanda yer aldı. Carlos'un, yarınki maçta ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde dünkü çalışmada yer almayan Lugano ve Burak da antrenmana çıktı. Tedavisi devam eden Semih ile Tümer'in ise salonda çalıştıkları bildirildi.

Fenerbahçe'nin 3. kalecisi Fehmi Mert Günok ise 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunduğu için idmana katılmadı. Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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