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Spor

Carlo Ancelotti için 'Çin' iddiası!

Eski Bayern Münih futbolcusu Mario Basler, İtalyan teknik adam hakkında konuştu

10 Eylül 2017 18:19

Eski Bayern Münih futbolcusu ve şu an Lokomotif Leipzig'in sportif direktörlüğünü yapan Mario Basler, Bundesliga devi Bayern Münih'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin bir Çin Ligi takımıyla anlaştığını ve ocak ayında gideceğini söyledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Mario Basler, "Duyduğuma göre Ancelotti, bir Çin takımı ile sözleşme yaptı. Bu kış, Bayern'den ayrılacak çünkü Çin'de yeni sezon başlayacak. Bu iddiamın yüzde 100 doğru olduğunu onaylayamam ama kaynağım epey güvenilir. Kaynağım hakkında olumsuz konuşmam, ona güveniyorum" diye konuştu.

Carlo Ancelotti'nin ayrılması ihtimalinde Bayern Münih, Heynckes'in ayrılığından itibaren son 4 yılda 3'üncü teknik direktörle el sıkışmış olacak.

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Carlo AncelottiBayern MünihTeknik DirektörÇiniddiaMario Basler

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