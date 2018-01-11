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Spor

Carlo Ancelotti, Arsene Wenger'in koltuğuna oturabilir

Bayern Münih tarafından görevine son verilen Carlo Ancelotti, Arsene Wenger'in 21 yıllık Arsenal teknik direktörlüğünü sona erdirebilir

11 Ocak 2018 19:46

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain deplasmanında alınan 3-0'lık yenilginin ardından Bayern Münih'in görevine son verdiği Carlo Ancelotti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bavyera ekibinden ayrıldıktan beri boşta olan İtalyan menajerin sezon sonunda Arsenal'in başına geçeceği iddia edildi.

İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre; sezon sonunda Arsene Wenger ile yollarını ayırmayı düşünen Arsenal yönetimi, Ancelotti ile prensipte anlaştı. Gazete, kurt hocanın bonuslar hariç yıllık 10 milyon Euro alacağını duyurdu.

Arsenal'in başında tam 21 sezonu geride bırakan Wenger, takımın uzun bir süredir şampiyon olamaması nedeniyle taraftarların hedefindeki isim konumunda bulunuyor.

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