Carling'te City sürprizi

Carling Cup'ta 3. tur maçları,dün gece yapılan karşılaşmaların ardından tamamlandı.



Transfer döneminin kapanmasına sayılı dakikalar kala Robinho transferi ile gündeme oturan Manchester City, penaltı atışlarının ardından Brighton Albion tarafından Carling Cup'ın dışında kaldı.



Normal süresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlanan mücadelede, uzatmalarda Joe Anyinsah ve Stephen Ireland'in gollerinin ardından maçta penaltılara geçildi. City, 65. dakikada Gelson Fernandes'le öne geçmiş ama Glenn Murray bitime 1 dakika kala skoru eşitleyerek karşılaşmayı uzatmalara taşımıştı.



Gecenin yapılan diğer karşılaşmalarında Chelsea FC, Portsmouth deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönerken, Tottenham, konuğu olduğu Newcastle United'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Spur'un yeni yıldızı Roman Pavlyuchenko, bu karşılaşmada ilk resmi golünü kaydetti.

Kupanın dışında kalan bir diğer Premeir Lig temsilcisi ise Queens karşısında 1-0'lık yenilgi alan Aston Villa oldu. Villa Park'ta yapılan mücadelede Damion Stewart'ın kafa vuruşu Aston Villa'yı kupanın dışına itti.



Carling Cup'ta 3. turda alınan sonuçlar



Arsenal 6 - 0 Sheffield United

Burnley 1 - 0 Fulham

Leeds United 3 - 2 Hartlepool

Rotherham United 3 - 1 Southampton

Swansea 1 - 0 Cardiff

Watford 1 - 0 West Ham

Liverpool 2 - 1 Crewe

Manchester Utd. 3 - 1 Middlesbrough

Stoke City 2 - 2 Reading*

Sunderland 2 - 2 Northampton*

Aston Villa 0 - 1 Queens P.R.

Ipswich Town 1 - 4 Wigan

Newcastle United 1 - 2 Tottenham

Portsmouth 0 - 4 Chelsea FC

Blackburn 1 - 0 Everton

Brighton 2 - 2 Manchester City*

*: Penaltı atışlarının ardından

