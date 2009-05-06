Carla'ya Sarkozy'i dopingi!

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eşi Carla Bruni'nin şarkıcılık kariyerini sürdürebilmesi için ilginç bir yöntem buldu.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, ihracatı artırmak için yurtdışındaki 14 bin ’pazarlama elçisi’ne yönelik hazırlanan paketlere eşi Carla Bruni’nin CD’sini koydurma planı tartışmalara neden oldu.



Sarkozy’nin vergi mükelleflerinin paralarıyla karısının zayıf müzik kariyerini canlandırmak istediği öne sürülüyor.



Basın, Sarkozy’nin Tarım Bakanlığı’nın ekonomik kriz döneminde Fransa’nın ihracatının teşvik etmek için paketler dağıtma girişimini, Bruni’nin şarkıcı kariyerini destekleme seferberliğine dönüştürdüğünü yazdı. Sarko’nun girişimiyle binlerce CD’nin satın alınmasıyla şarkıcının 90 bin olan albüm rakamları yükselecek.



Hükümet bu planın uluslararası gıda ve içki satışlarını desteklemek amaçlı olduğunda ısrar ederek eleştirilerin önüne geçmeye çalışsa da basın Bruni CD’lerinin, Fransız vergi mükelleflerine 1 milyon Sterlin’e mal (2.4 milyon TL) olacağına dikkat çekti.







