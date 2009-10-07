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Dünya

Carla öz oğlunu sitesine almadı!

Carla Bruni’nin internet sitesinde, eşinin eski karısı Cecilia Attias’ın bile adı geçerken, öz oğluna yer vermemesi şaşırtıcı bulundu.

07 Ekim 2009 03:00

Carla Bruni’nin internet sitesinde, eşinin eski karısı Cecilia Attias’ın bile adı geçerken, öz oğluna yer vermemesi şaşırtıcı bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin karısı Carla Bruni, önceki gün açtığı internet sitesinde özel hayatına ilişkin detaylara yer verdi.

Sitede kocasının eski karısı Cecilia Attias’ın bile adı geçerken, Bruni’nin eski sevgilisinden olan oğlu Aurelien’den (9) söz edilmemesi şaşırtıcı bulundu.

Bruni’nin, oğluyla nadiren görüntülenmesi Fransa’da dikkat çekiyor. Bruni, yaşça kendisinden büyük olan Jean Paul Enthoven’le birlikteyken, oğlu Raphael Enthoven’le sevgili olmuş ve çiftin çocukları olmuştu.

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