Carla çocuk istiyor!

T24

Fransız BMF televizyonu, kutsal mekandaki bir din görevlisine atıfta bulunduğu haberde, 43 yaşındaki Bruni’nin tekrar bir oğlu olmasını dilediğini söyledi.Eski manken ve şarkıcı Bruni, daha önce bir Fransız dergisine verdiği demeçte, tekrar bir erkek çocuk istediğini ancak ilerleyen yaşı dolayısıyla bunun zorluklarından çekindiğini belirtmişti. Bruni, bir erkek çocuk evlat edinebileceğini söylemişti.