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Dünya

Carla çocuk istiyor!

Carla Bruni’nin, Hindistan’daki Tac Mahal’i ziyareti sırasında bir oğlu olması için dilekte bulunduğu iddia edildi.

07 Aralık 2010 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’nin, Hindistan’daki Tac Mahal’i ziyareti sırasında bir oğlu olması için dilekte bulunduğu iddia edildi.

Fransız BMF televizyonu, kutsal mekandaki bir din görevlisine atıfta bulunduğu haberde, 43 yaşındaki Bruni’nin tekrar bir oğlu olmasını dilediğini söyledi. 

Sarkozy’den çocuk istiyor

Eski manken ve şarkıcı Bruni, daha önce bir Fransız dergisine verdiği demeçte, tekrar bir erkek çocuk istediğini ancak ilerleyen yaşı dolayısıyla bunun zorluklarından çekindiğini belirtmişti. Bruni, bir erkek çocuk evlat edinebileceğini söylemişti.


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