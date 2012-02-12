Carla Bruni'nin modelliği kriz yarattı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski top model ve şarkıcı eşi Carla Bruni'nin model olarak kullanılacağı heykel kriz yarattı.

Paris banliyösü Nogent-sur-Marne belediyesi tarafından, kasabadaki en eski fabrikada geçmişte çalışan İtalyan kökenli kadın işçilerin anısına dikilecek heykel için Bruni'nin modellik yapmasına muhalefet partisi belediye üyeleri şiddetle karşı çıktı

Belediyenin Sosyalist Parti üyeleri, İtalyan asıllı olan ve oldukça zengin olduğu bilinen Carla Bruni'nin, İtalyan kadın işçilerinin anısına yapılacak heykelde modellik yapmasını "gülünç" olduğu görüşünde.

Carla Bruni'nin modellik yapmayı kabul ettiğini yazan Le Parisien gazetesi, Bruni'nin, heykel konusunu "siyasi amaçlı kocası aleyhinde kullanılmasından" oldukça rahatsız olduğunu bildirdi.

Gazete ayrıca, iktidar partisi üyesi Jacques Martine'nin, söz konusu polemikle ilgili yorum yapmaktan kaçındığını duyurdu.

Sözkonusu heykelin maliyetini 82 bin avro civarında olması bekleniyor.