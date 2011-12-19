-Carla Bruni Fas'ta RABAT (A.A) - 19.12.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski top model ve şarkıcı eşi Carla Bruni'nin önceki günden bu yana özel bir ziyaret amacıyla Marakeş'te bulunduğu bildirildi. Yerel yetkililer, Carla Bruni'nin bebeği Giulia ile birlikte özel bir konutta kaldığını, Bruni'ye, aralarında Fransız güvenlik yetkililerinin de bulunduğu yaklaşık on kişilik bir heyetin eşlik ettiğini belirtti. Yetkililer, Nicolas Sarkozy'nin de birkaç günlük bir tatil için eşinin yanına gelebileceğini ancak bu konuda şu ana kadar resmi bir teyit gelmediğini ifade etti.