T24 LogoT24 Logo
Dünya

Carla Bruni Fas'ta RABAT (A.A)

19 Aralık 2011 22:38

-Carla Bruni Fas'ta RABAT (A.A) - 19.12.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski top model ve şarkıcı eşi Carla Bruni'nin önceki günden bu yana özel bir ziyaret amacıyla Marakeş'te bulunduğu bildirildi. Yerel yetkililer, Carla Bruni'nin bebeği Giulia ile birlikte özel bir konutta kaldığını, Bruni'ye, aralarında Fransız güvenlik yetkililerinin de bulunduğu yaklaşık on kişilik bir heyetin eşlik ettiğini belirtti. Yetkililer, Nicolas Sarkozy'nin de birkaç günlük bir tatil için eşinin yanına gelebileceğini ancak bu konuda şu ana kadar resmi bir teyit gelmediğini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24