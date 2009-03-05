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Dünya

Carla Bruni: Çocuk istiyorum

Sarkozy'nin eşi Carla Bruni, bebek sahibi olmak istediğini, hamile kalamazsa evlat edinebileceğini söyledi

05 Mart 2009 02:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni, bebek sahibi olmak istediğini, hamile kalamazsa evlat edinebileceğini söyledi.

Madame Figaro dergisine demeç veren 41 yaşındaki Bruni, bebek isteyip istemediğinin sorulması üzerine, “İsterim. Ancak benim yaşımda mümkün olur mu bilmiyorum” diye konuştu.

Biyolojik açıdan mümkün olmaması halinde evlat edinebileceğini, kan bağı takıntısı olmadığını ifade eden Bruni, daha önceki evliliğinden bir oğlu olduğunu da hatırlattı.

Nicolas Sarkozy ile Carla Bruni geçen yıl evlenmişlerdi.

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