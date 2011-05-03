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Dünya

CARLA BRUNİ "İKİZ" BEKLİYOR ANKARA (A.A)

03 Mayıs 2011 19:31

-CARLA BRUNİ "İKİZ" BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin hamile eşi Carla Bruni'nin "ikiz" beklediği iddia edildi. Voici dergisinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayanarak yayımladığı haberde, 43 yaşındaki eski süpermodelin ikizlerini ekim ayında dünyaya getirmesinin beklendiği kaydedildi. Haberde, Bruni'nin artık sigara içmediği de belirtildi. Birden fazla çocuk istediğini sık sık dile getiren Bruni, Le Parisien'e verdiği mülakatta, hamile olup olmadığı sorusunu "bu konuyu alenen değil bir kafede kadın kadına konuşmayı tercih ettiği" şeklinde yanıtlamıştı. 

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