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Çarkın'ın tanık olarak dinlenmesi istendi ANKARA (A.A)

19 Aralık 2011 22:42

-Çarkın'ın tanık olarak dinlenmesi istendi ANKARA (A.A) - 19.12.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, Oktay'ın ablası, halen tutuklu bulunan eski özel harekat polisi Susurluk davası hükümlüsü Ayhan Çarkın'ın ''tanık'' olarak dinlenmesini istedi. Oktay'ın ablası Şule Oktay, Çarkın'ın bazı iddialarının basında yer almasının ardından, avukatı aracılığıyla kardeşinin ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına dilekçe verdi. Dilekçede, ''Olayın aydınlatılması açısından, halen Sincan Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Ayhan Çarkın'ın cezaevinden celbedilerek, tanık sıfatıyla dinlenmesini ve bu olayın aydınlatılmasının bir an önce talep ederiz'' denildi. Özel Harekat Daire Başkanı Oktay, 25 Şubat 2009'da, Dikmen Keklikpınarı Caddesi yakınlarında park halindeki aracında, silahla ''intihar'' girişiminde bulunmuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmada, ''başka birinin kastının ve katılımının bulunmadığı ve olayın, Oktay'ın kendi eylemi sonucu meydana geldiği'' gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti. Oktay'ın ailesinin itirazı üzerine dosya Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine gitmiş, mahkeme  ''takipsizlik'' kararını kaldırmıştı. Oktay'ın ailesi, olayın ''cinayet'' olduğunu ileri sürüyor.

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