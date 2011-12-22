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Çarkın'ın gösterdiği yerde arama yapıldı İSTANBUL (A.A)

22 Aralık 2011 18:53

-Çarkın'ın gösterdiği yerde arama yapıldı İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden yer gösterme işlemi için çıkarılarak İstanbul'a getirilen Ayhan Çarkın, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  Ayhan Çarkın'ın gösterdiği Beyciler Köyü'nde ormanlık alan, önce traktör ve pulluk yardımıyla sürüldü. Herhangi bir bulgu ile karşılaşılmayan bölgedeki aramaya ilişkin tutanak tutuldu.  Çarkın ve beraberindeki ekip, daha sonra Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti.

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