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Çarkın ve Aksoy yeniden ifade veriyor

Eski Özel harekat polisi Ayhan Çarkın ve Ercan Aksoy’un savcılık tarafından yeniden ifadesine başvuruldu

20 Aralık 2011 02:00

 T24- Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın 1990’larda işlenen faili meçhul cinayetler ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Özel harekat polisi Ayhan Çarkın ve Ercan Aksoy’un savcılık tarafından yeniden ifadesine başvuruldu. Çarkın son olarak Taraf gazetesine yaptığı açıklamada, Tarık Ümit’in cesedinin bulunduğu yeri mahkeme isterse gösterebileceğini belirtmişti.


Ankara'daki faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski özel harekat polisleri Ayhan Çarkın ve Ercan Ersoy, tutuklu bulundukları Sincan F Tipi cezaevinden jandarma eşliğinde Ankara Adliyesine getirildi.  Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, Ercan Ersoy'un ek ifadesini almaya başladı. Ersoy'un ardından Çarkın'ın da ifade vermesi bekleniyor.

Ayhan Çarkın, 28 Temmuz 1996’da İstanbul’da kaçırılıp öldürülen Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfü Topal cinayeti ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın bu cinayete dair herşeyi bildiğini belirten Çarkın, “Topal cinayetinin perde arkasını en iyi bilen isim Mesut Yılmaz’dır. Yılmaz’da cinayetine ilişkin tüm belgeler var. Söz konusu dökümanların bir kısmı Uğur Dündar’da da var. Topal cinayetiyle ilgili asayiş polisleri tarafından alınmış kamera kayıtları var” diye konuşmuştu.


Çarkın: Tarık Ümit öldürüldü, gömüldüğü yeri gösteririm

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