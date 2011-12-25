Çarkın: Tarık Ümit’in infaz emrini İbrahim Şahin verdi

T24 - Eski Özel Harekât polisi Ayhan Çarkın, “Bize Tarık Ümit’in infaz emrini İbrahim Şahin verdi. Ona da emir yukarıdan geldi” dedi.



Faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Özel Harekât polisi Ayhan Çarkın, Sincan Cezaevi’nden Avukat Yaşar Sayın aracılığıyla yeniden Taraf ’a açıklamalarda bulundu. Çarkın, “Bize Tarık Ümit’in infaz emrini İbrahim Şahin verdi. Ona da emir yukarıdan geldi” dedi. Gözaltına alınırken ve tutuklanırken üç parmak işareti yapan Çarkın, bunun “anlayanlara mesaj” olduğunu, “gördüm, duydum, biliyorum” anlamına geldiğini söyledi.

Oralar çok değişmiş



Ankara Özel Yetkili Savcıları Mehmet Özgür ve Hakan Yüksel tarafından yürütülen faili meçhuller soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ayhan Çarkın, MİT elemanı Tarık Ümit’in ölümüyle ilgili Taraf ’a yeni açıklamalarda bulundu. Sincan Cezavi’nde tutuklu bulunan Çarkın, Avukat Yaşar Sayın aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bize Tarık Ümit’in alınmasını ve infaz edilmesini İbrahim Şahin söyledi. Ancak Şahin de buna karar verecek yetkiye sahip değildi. Ona da emir yukarıdan geldi” dedi.

Üç parmak anlayana mesaj



Çarkın, yer gösterme işleminde cesede ulaşılmama konusunda ise şunları söyledi: “Ben Tarık Ümit’in araçtan indirildiği yeri ve cesedi attığımız yeri gösterdim. Oralar çok değişmiş. Savcıya orada 1996’da hafriyat çalışmaları, asfaltlama ve ağaçlandırma yapıldığını söyledi. Ancak o bölgede bir cesedin bulunduğunu da anlattı. Mahkeme benim anlattıklarımı dikkate almıyor, illa bir takım belge ve deliller istiyor. Keşke orada bir tırnak ucu bulsaydık.” Ayhan Çarkın, gözaltına alındığında, tutuklandığında ve yer gösterme sırasında üç parmağını havaya kaldırak yaptığı işaretin anlamını da açıkladı. Bu işaretin üç çocuğuna olan sevgisini gösterdiğini belirten Çarkın, ama “işaretin onu anlayacak kişilere bir mesaj” olduğunu söyledi. Çarkın, “Üç parmak işareti; gördüm, duydum, biliyorum anlamına geliyor” dedi.